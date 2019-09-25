Публичные не для всех

Три с половиной сотни коркинцев решали судьбу многотысячного района
Политика
Вчера, 23:09
Автор: 
Любовь Юрина

Порядка 350 жителей Коркинского муниципального района приняли участие в публичных слушаниях по вопросу объединения трех городских поселений – Коркино, Первомайский и Роза, где проживает в общей сложности 60 тысяч человек.

Публичные слушания были назначены на 10 утра. Как рассказала агентству жительница района, в большом зале во Дворце культуры «Горняк» можно было увидеть сотрудников районной администрации, руководителей управлений и некоторых работников бюджетной сферы. Видимо, их в разгар трудового дня отпустили с работы, в отличие от других работающих горожан. В зале присутствовали и представители общественных организаций, в частности, Совета ветеранов, с которыми накануне была проведена разъяснительная работа.

Все пришедшие на слушания должны были предъявить паспорт и зарегистрироваться. При этом еще на входе шел своеобразный отбор участников. Одним давали розовые карточки для голосования, другие не получали ничего. На резонный вопрос, с чем это связано, им объясняли, что они просто не включены в список. Получается власти заранее решили, кто из жителей сможет высказать свое мнение по поводу объединения (и это были те, кто точно проголосует «за»).

Своеобразный отсев проводился и в списках выступающих. Председатель Совета депутатов Первомайского городского поселения Евгений Вагнер заранее записался на выступление, но, каким-то непостижимым образом, его имя исчезло из списка. Правда, спикера это не остановило, и он все же высказал свое мнение по данному вопросу.

В заключении выступила глава Коркинского района Наталья Лощинина. По ее словам, инициатором объединения выступают жители, а власти лишь исполняют данный перед выборами наказ.

Лощинина также напомнила, что депутаты Коркино и Розы поддержали инициативу районных коллег по объединению. Первомайские депутаты пока ждут ответов на вопросы, поставленные ими перед вышестоящими властями. Кроме того, создана рабочая группа в Заксобрании региона, в состав которой вошли и члены областного правительства.

По завершению выступлений участникам предложили проголосовать. По данным районной администрации, «за» объединение проголосовало 255 человек, против – двое. При этом в слушаниях принимали участие, по их же данным, 357 человек. Возникает вопрос: куда делись 100 участников слушаний?

Жительница района подчеркивает, что, по сути, дальнейшую судьбу трех поселений с 60 тысячами населения в данном случае решали лишь 300 с небольшим человек и при этом не было учтено мнение одной трети участников. И такие результаты можно считать объективными, отражающими реальное положение дел?

Следующие публичные слушания, которые организует Коркинское городское поселение, намечены на 27 сентября. Они также начнутся в 10 утра, но пройдут не во Дворце, а в городской администрации. И, судя по всему, пройдут по районному сценарию.

В поселке Роза слушания состоятся 2 октября. Местные власти решили провести их вечером (в 17 часов 30 минут), чтобы все желающие смогли принять участие. В поселке Первомайский пока дата слушаний не назначена. Депутаты ждут ответов на свои вопросы.

Фото администрации Коркинского района

Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Наталья Лощинина
Коркино
Роза
Первомайское городское поселение
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