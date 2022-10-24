В Челябинске меняют и дублируют адресные таблички и срывают с домов рекламные листовки

В Челябинске на минувшей неделе выявлено еще триста адресных табличек, требующих замены.

Об этом сегодня, 24 октября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По ее словам, 55 адресных табличек были заменены либо установлены на зданиях повторно.

«Мониторинг адресного хозяйства продолжается», - доложил Астахов.

Одновременно с данной работой сотрудники городского управления жилищно-коммунального хозяйства, заявил замглавы, постоянно мониторят состояния фасадов многоквартирных домов, проверяя здания на предмет наличия уродующих их внешний облик надписей и рекламы.

На прошлой неделе все управляющие компании Челябинска получили задание удалить несанкционированные надписи с фасадов жилых домов, а также избавить здания от рекламных листовок и объявлений.