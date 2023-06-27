27.06.2023
Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам
27.06.2023
В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина
27.06.2023
Международное ралли «Шелковый путь»
27.06.2023
В Селезянском сельском поселении Еткульского района появились новые социальные объекты
27.06.2023
ВСУ под Соледаром использовали отравляющие вещества
27.06.2023
Зимой 2024-го в центре Челябинска поселится огнедышащий символ года
В Челябинске назначены публичные слушания по вопросу преобразования города
14.06.2023
Челябинск может вернуться к одноуровневой системе местного самоуправления
21.02.2022
Челябинская область предлагает свои поправки в закон о реформе местной власти
20.05.2019
Алексей Текслер предложил депутатам ЗСО попытаться раскрыть потенциал системы «город с внутригородскими районами»
04.04.2019
У челябинцев спросят, нужно ли возвращать прямые выборы главы и городских депутатов
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023