В Челябинске назначены публичные слушания по вопросу преобразования города

В Челябинске назначена дата проведения публичных слушаний по вопросу преобразования города. Планируется отказаться от двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ). ликвидировать внутригородское деление и организовать единый городской округ.

Напомним, девять лет назад в Челябинске в качестве эксперимента была реализована реформа местного самоуправления, в результате которой все семь районов города приобрели статус самостоятельных муниципальных образований.

В 2023 году группа депутатов Челябинской городской Думы, представляющие все политических партии в парламенте, выступила с инициативой об отказе от двухуровневой системы МСУ и преобразовании Челябинского городского округа. Озвучивались аргументы за возвращение прямых выборов депутатов Челябинской городской думы.

Этот вопрос рассматривался сегодня, 27 июня, на заседании Челябинской городской думы.

Предлагается внутригородские районы лишить статуса самостоятельных муниципальных образований и отказаться от действующего способа формирования городской думы. С 2014 года выборы депутатов Гордумы проходят по двухуровневой системе - сначала избирают 170 депутатов в семь районных Советов города. Затем из их числа формируют городскую Думу в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегирует по семь своих представителей.

Для рассмотрения вопроса о преобразовании города Челябинска, сначала будут собраны письменные мнения челябинцев, затем проведены публичные слушания и сформирован итоговый документ, в котором должен быть отражен анализ письменных мнений участников, выводов из заключений Общественной палаты, экспертов и специалистов по этому вопросу, а также обобщающий мотивированный вывод.

Публичные слушаний по вопросу преобразования города Челябинска в связи с лишением его статуса городского округа с внутригородским делением и наделением статусом городского округа назначено на 12 июля 2023 года. Они начнутся в 14 часов и пройдут в помещении администрации Центрального района, по адресу г. Челябинск, ул. Коммуны, 89.