Челябинская Гордума рассмотрит законопроект об одноуровневой системе МСУ

Комиссия Челябинской городской думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству одобрила внесение в Законодательное собрание региона в порядке законодательной инициативы проекта закона о возвращении к одноуровневой системе местного самоуправления. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Думы 26 сентября.

«Комиссия одобрила направление на рассмотрение Думы решения о внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание Челябинской области проекта закона Челябинской области о преобразовании Челябинского городского округа с внутригородским делением», - сообщили в Челябинской городской думе.

Кроме того, предлагается внести изменения в постановление ЗСО, касающееся изменения перечня муниципальных образований в составе Челябинской области.

В соответствии с законопроектом, Челябинский городской округ будет лишен статуса городского круга с внутригородским делением и вновь станет просто городским округом.

Напомним, 27 июля 2023 года, на заседании Законодательного собрания области одобрены поправки в региональный закон «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области».

Документ дополнен статьей: «Изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением осуществляется с учетом мнения населения, выраженного на публичных слушаниях».

Мнение челябинцев по этому вопросу было выявлено на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. Участники одобрили возвращение к одноуровневой системе местного самоуправления в городе. Планируется ликвидировать внутригородские районы как отдельные муниципальные образования и вернуться к прямым выборам депутатов гордумы.

ДЛЯ СПРАВКИ

Девять лет назад в Челябинске в качестве эксперимента была реализована реформа местного самоуправления, в результате которой все семь районов города приобрели статус самостоятельных муниципальных образований.

С 2014 года выборы депутатов Челябинской городской думы проходят по двухуровневой системе - сначала избирают 170 депутатов в семь районных Советов города. Затем из их числа формируют городскую Думу в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегирует по семь своих представителей.

В 2023 году группа депутатов Челябинской городской Думы, представляющих все политических партии в парламенте, выступила с инициативой об отказе от двухуровневой системы МСУ и преобразовании Челябинского городского округа. Озвучивались аргументы за возвращение прямых выборов депутатов Челябинской городской думы.

В июле по итогам публичных слушаний жители Челябинска поддержали отмену двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) и возвращение прямых выборов Гордумы.

Избирательная комиссия Челябинской области 24 июля 2023 года зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума по вопросу возврата прямых выборов глав городов и районов. Документы переданы в Законодательное собрание области.