Челябинские депутаты одобрили инициативу о ликвидации внутригородского деления

Челябинская городская дума одобрила законодательную инициативу о возвращении к одноуровневой системе местного самоуправления на заседании 26 сентября. Соответствующая инициатива о ликвидации внутригородских районов будет внесена в Законодательное собрание региона.

«Решением Думы в Законодательное Собрание Челябинской области внесена законодательная инициатива о преобразовании Челябинского городского округа с внутригородским делением и соответствующего постановления Законодательного Собрания, касающегося изменения перечня муниципальных образований, входящих в состав Челябинской области», - сообщили в Гордуме.

Мнение челябинцев по этому вопросу было выявлено на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. Участники одобрили возвращение к одноуровневой системе местного самоуправления в городе.

В соответствии с законопроектом, Челябинский городской округ будет лишен статуса городского круга с внутригородским делением и вновь станет просто городским округом. Будут ликвидированы Собрания депутатов внутригородских районов. Депутатов Челябинской городской думы будут выбирать жители на прямых выборах.

ДЛЯ СПРАВКИ

Девять лет назад в Челябинске в качестве эксперимента была реализована реформа местного самоуправления, в результате которой все семь районов города приобрели статус самостоятельных муниципальных образований.

С 2014 года выборы депутатов Челябинской городской думы проходят по двухуровневой системе - сначала избирают 170 депутатов в семь районных Советов города. Затем из их числа формируют городскую Думу в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегирует по семь своих представителей.

В 2023 году группа депутатов Челябинской городской Думы, представляющих все политических партии в парламенте, выступила с инициативой об отказе от двухуровневой системы МСУ и преобразовании Челябинского городского округа. Озвучивались аргументы за возвращение прямых выборов депутатов Челябинской городской думы.

В июле по итогам публичных слушаний жители Челябинска поддержали отмену двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) и возвращение прямых выборов Гордумы.

Избирательная комиссия Челябинской области 24 июля 2023 года зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума по вопросу возврата прямых выборов глав городов и районов. Документы переданы в Законодательное собрание области.

На заседании Законодательного собрания области 27 июля 2023 года были одобрены поправки в региональный закон «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области».

Документ дополнен статьей: «Изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением осуществляется с учетом мнения населения, выраженного на публичных слушаниях».