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В Челябинской области будут по-новому выбирать спикера Заксобрания и его замов

В Челябинской области изменили порядок избрания председателя Законодательного собрания региона и его заместителей.

Соответствующие поправки в региональный закон «О Законодательном Собрании Челябинской области» утверждены сегодня, 14 декабря, на четвертом заседании ЗСО седьмого созыва.

Напомним, до настоящего момента, согласно действующему закону, спикера регионального парламента и его заместителей выбирали тайным голосованием. В первых пяти созывах использовали бумажные бюллетени, в шестом и, нынешнем, седьмом, стали применять электронное голосование.

Теперь слова «тайным голосованием» исключили из закона.

Одновременно разработан проект изменений в Регламент Законодательного Собрания. Теперь при избрании председателя Законодательного Собрания, его первого заместителя и заместителей депутаты непосредственно на заседании будут принимать решение о способе голосования – открытом или тайном.

«Поправки в Регламент практически готовы и будут рассмотрены на ближайшем заседании Законодательного Собрания», - отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.