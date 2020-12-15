В Челябинской области будут по-новому выбирать спикера Заксобрания и его замов

В Челябинской области изменили порядок избрания председателя Законодательного собрания региона и его заместителей.
Соответствующие поправки в региональный закон «О Законодательном Собрании Челябинской области» утверждены сегодня, 14 декабря, на четвертом заседании ЗСО седьмого созыва.
Напомним, до настоящего момента, согласно действующему закону, спикера регионального парламента и его заместителей выбирали тайным голосованием. В первых пяти созывах использовали бумажные бюллетени, в шестом и, нынешнем, седьмом, стали применять электронное голосование.
Теперь слова «тайным голосованием» исключили из закона.
Одновременно разработан проект изменений в Регламент Законодательного Собрания. Теперь при избрании председателя Законодательного Собрания, его первого заместителя и заместителей депутаты непосредственно на заседании будут принимать решение о способе голосования – открытом или тайном.
«Поправки в Регламент практически готовы и будут рассмотрены на ближайшем заседании Законодательного Собрания», - отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.