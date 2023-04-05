В Нагайбакском районе объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы

В Нагайбакском районе (Челябинская область) объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы.

Соответствующее решение приняли в среду, пятого апреля, на заседании районного Собрания депутатов, сообщают в администрации района.

Для проведения конкурса будет образована конкурсная комиссия в составе шести человек. Одна половина ее членов будет назначена губернатором, вторая – Собранием депутатов района.

Парламентарии уже утвердили своих представителей в составе комиссии: председатель районного Собрания Владимир Бурмистров, депутаты Евгений Стародубцев и Валерий Голюк.

Планируется, что с понедельника, 10 апреля, начнётся приём документов от кандидатов. Продлится он до 23 апреля 2023 года. Затем, до 31 мая, документы будут проверяться на достоверность сведений.

После чего будет проведено тестирование кандидатов на знание законов РФ, Челябинской области, Устава Нагайбакского района.

Предварительное заседание конкурсной комиссии состоится 31 мая 2023 года, на котором примут решение, каких кандидатов допустить к конкурсу.

Седьмого июня 2023 года будет проведён конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. Затем, 14 июня 2023 года, состоится заседание районного Собрания, на котором депутаты выберут главу Нагайбакского района из предложенных комиссией кандидатур.

Напомним, 15 марта 2023 года глава района Иван Сурменев написал заявление о досрочном сложении полномочий и уведомил о своем решении губернатора. В пятницу, 24 марта, районные депутаты приняли отставку главы и назначили Якова Кригера временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета.

Кроме нагайбакского главы в феврале 2023 года ушел в отставку глава Миасского городского округа Григорий Тонких. Третьего марта 2023 года на сессии Собрания депутатов принято его заявление о досрочном сложении полномочий. Прием документов завершился 24 марта. Полностью сформирована конкурсная комиссия. Конкурс намечен на 11 мая.