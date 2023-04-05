05.04.2023
Чемпион мира по боксу среди молодежи провел зарядку для школьников Луганска
05.04.2023
В Челябинске в выходные закроют движение 19-го троллейбуса по Бажова и Танкистов
05.04.2023
В Челябинской области клещи начали охоту на южоуральцев
05.04.2023
На территории НПО «Зюраткуль» тепловоз сошел с рельсов
05.04.2023
«Женское движение Единой России» обсудило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы
05.04.2023
На украшение здания на площади Революции к 9 Мая Челябинск готов потратить почти полмиллиона
В Нагайбакском районе объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы
03.04.2023
Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса
26.03.2023
Губернатор назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса
24.03.2023
За пост главы Миасса намерены побороться трое мужчин и одна женщина
23.03.2023
Еще два претендента на пост главы Миасса подали документы в комиссию
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023