В правительстве Челябинской области новый вице-губернатор

Министр имущества Челябинской области Александр Богашов назначен заместителем губернатора региона. При этом он в статусе замглавы региона продолжит руководить минимущества и возглавит новый координационный центр правительства региона.

Постановление о назначении Богашова вице-губернатором и об изменении структуры правительства подписал губернатор Алексей Текслер. Документ в ближайшее время появится на официальном интернет-портале правовой информации.

Координационный центр правительства Челябинской области создан по аналогии с федеральным координационным центром, учрежденным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Центр будет заниматься вопросами развития внутреннего туризма и координировать исполнение различных инфраструктурных проектов.

Должность вице-губернатора в структуре правительства была вакантна с апреля 2020 года, когда ее покинул Олег Климов, руководивший в статусе замглавы региона министерством общественной безопасности.

Александр Богашов самый молодой министр в правительстве Челябинской области.

Справка

Александр Евгеньевич Богашов родился 15 августа 1989 года в Салаире Кемеровской области. В 2011 году окончил Государственный университет управления (Москва), специализация - менеджер.

С 2011 по 2013 годы работал в Росимуществе, с 2013 по 2017 год - в министерстве энергетики РФ (прошел путь от ведущего советника до и.о. директора департамента).

В январе 2018 года назначен директором Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации.

За период с 2012 по 2019 год осуществлял полномочия представителя интересов Российской Федерации в составах органов управления и контроля более двадцати крупнейших акционерных обществ топливно-энергетического комплекса. Входил в Совет директоров ПАО «Пермьнефтегеофизика», АО «Центральная геофизическая экспедиция», ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», ОАО «ВОИГ и РГИ», ПАО «Сибнефтегеофизика».

Третьего декабря 2019 года назначен министром имущества Челябинской области.

24 мая 2021 года назначен заместителем губернатора Челябинской области - Министром имущества Челябинской области.