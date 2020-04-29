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Вице-губернатор Челябинской области уходит в отставку

Общество
Сегодня, 12:29
Автор: 
Любовь Юрина

Заместитель губернатора Челябинской области – министр общественной безопасности Олег Климов уходит в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заявление об уходе по собственному желанию в связи с выходом на пенсию было удовлетворено губернатором Алексеем Текслером. Олегу Климову исполнится 65 лет в ноябре 2020 года. Это предельный возраст пребывания на госслужбе.

Губернатор поблагодарил Олега Борисовича за проделанную работу и пожелал ему успехов.

Исполняющим обязанности министра общественной безопасности назначена 53-летняя Светлана Костина, которая до настоящего момента трудилась первым заместителем министра. Курировать МОБ будет заместитель губернатора области Сергей Сушков.

Справка.

Светлана Юрьевна Костина родилась 23 сентября 1966 в городе Куса Челябинской области.

В 1988 году окончила с отличием Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола по специальности «Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов», в 1999 году, также с отличием, Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление.

Свой трудовой путь начала в 1988 году в должности инженера в Челябинском политехническом институте им. Ленинского комсомола. С 1992 году перешла в Комитет по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий Челябинской области, который в 2004 году был преобразован в министерство по радиационной и экологической безопасности, где проработала до 2010 года. В 2010 году перешла в Главное управление МЧС России по Челябинской области на должность заместителя руководителя.

Со 2 февраля 2014 года - замминистра, начальник управления радиационной безопасности министерства радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

В ноябре 2016 года была назначена первым заместителем министра общественной безопасности региона.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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