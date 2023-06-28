Вакантный мандат депутата Заксобрания Челябинской области передан Валерию Филиппову

Мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва, освободившийся после досрочного сложения полномочий экс-спикером, передан совладельцу компании «Злак» (торговая марка «Увелка») 67-летнему Валерию Филиппову.

Соответствующее решение принято на заседании Законодательного собрания региона.

«Вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Челябинской области передан Филиппову Валерию Васильевичу, кандидату из регионального списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением партии “Единая Россия”», - сообщает облизбирком.

Напомним, мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области стал вакантным после того, как председатель регионального парламента Александр Лазарев досрочно сложил полномочия. Он принял предложение губернатора и перешел на работу в правительство региона. Лазарев занял должность вице-губернатора и на новом посту отвечает за взаимодействие с новыми регионами России, в том числе курирует восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и оказание иной гуманитарной помощи Донбассу.

И Лазарев, и Филиппов - кандидаты от «Единой России».

ДЛЯ СПРАВКИ

Валерий Филиппов родился 27 января 1956 года в поселке Увельский, Челябинская область. С 1974 по 1976 год проходил службу в Воздушно-десантных войсках. В 1981 году окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, факультет «Организация технологии ремонта машин».

Трудовую деятельность Филиппов начал инженером-механиком совхоза имени 50-летия СССР в 1981 году. Затем трудился главным инженером колхоза «Знамя Октября». В августе 1988 года назначен на должность директора Нижне-Увельского элеватора. Занимает должность президента закрытого акционерного общества комбинат хлебопродуктов «Злак», а также президента продовольственной компании «Увелка».

Валерий Васильевич избирался депутатом Законодательного Собрания Челябинской области V и VI созывов по спискам «Единой России». Входил в состав Комитета по бюджету и налогам и Комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

На выборах 2020 года ему не удалось избраться депутатом ЗСО седьмого созыва.