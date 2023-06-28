28.06.2023
Вакантный мандат депутата Заксобрания Челябинской области передан Валерию Филиппову
28.06.2023
В Челябинскую область прибыли породистые «пятачки» из Ирландии
28.06.2023
В Миассе стартовал новый социальный проект для юных горожан
28.06.2023
Трамвайные пути ремонтируют в пяти районах Челябинска
28.06.2023
В Аргаяшском районе ведется борьба с торфяным пожаром
28.06.2023
Военный комиссар Озерска задержан по подозрению во взяточничестве
Вакантный мандат депутата Заксобрания Челябинской области передан Валерию Филиппову
27.06.2023
Справедливоросс Владимир Бекишев в десятый раз повез гуманитарную помощь в ЛДНР
26.06.2023
Корректировка границ Чебаркульского и Сосновского районов упростила жизнь жителям
24.06.2023
И. о. спикера и лидеры фракций Заксобрания Челябинской области призвали поддержать президента
22.06.2023
В вузах Челябинской области будут изучать иранский язык
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023