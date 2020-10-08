Владимир Мякуш в пятый раз избран председателем ЗСО Челябинской области
Председателем Законодательного собрания Челябинской области в пятый раз избран Владимир Мякуш.
Спикера регионального парламента седьмого созыва выбрали сегодня, восьмого октября, на первом пленарном заседании.
Согласно регламенту, предложения по кандидатуре вносят сами депутаты. С мест прозвучала лишь одна кандидатура – Владимира Мякуша.
Присутствовавший на заседании губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который возглавляет региональное отделение «Единой России», обратился к депутатам, как лидер партии большинства и руководитель области. Алексей Текслер отметил, что второго октября на партийной конференции была предложена кандидатура Владимира Мякуша на пост председателя ЗСО седьмого созыва.
«Мы с Владимиром Викторовичем долго обсуждали вопрос по руководству Заксобранием и я почувствовал, что у него есть еще порох в пороховницах, желание работать, желание передавать опыт молодым и приносить пользу людям», - отметил Алексей Текслер.
В активе Владимира Мякуша 22-летний опыт работы в органах законодательной власти. Впервые он был избран депутатом Законодательного собрания области в 1998 году. В 2000 году вновь выиграл выборы, став первым вице-спикером и председателем комитета по финансово-бюджетной политике. В июне 2005 года, после смерти председателя ЗСО Виктора Давыдова, возглавил региональный парламент. После победы на выборах в декабре 2005 года был повторно избран председателем в четвертом созыве.
В октябре 2010 года депутаты пятого созыва вновь доверили Владимиру Викторовичу возглавить региональный парламент. Не стал исключением и шестой созыв (в 2015 году он вновь избран спикером).
За время работы Владимира Мякуша в Заксобрании в регионе сменилось четыре губернатора - Петр Сумин, Михаил Юревич, Борис Дубровский и в настоящий момент областью руководит Алексей Текслер. Со всеми спикер умел находить общий язык.
Владимир Мякуш, взявший слово, отметил: «С чувством высокой ответственности я принимаю предложение. Я четко осознаю, что идет запрос на омоложение, обновление органов власти. Но я четко понимаю, что и должна быть преемственность. Готов работать и продолжать работу по стабилизации ситуации в области и улучшать качество жизни южноуральцев. Я сделаю все, чтобы оправдать доверие и подготовить достойную смену руководства Законодательного собрания».
Депутаты единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру. Вновь избранный председатель Заксобрания поблагодарил губернатора и депутатов за поддержку. «Приложу все силы, чтобы оправдать оказанное доверие, - заверил глава регионального парламента и, обратившись к коллегам-депутатам, подчеркнул. - Мы с вами будем являться важной составной частью команды, которую возглавляет Алексей Текслер».
СПРАВКА
Владимир Мякуш родился 20 мая 1948 года в селе Митрофановское Сосновского района Челябинской области. Окончил инженерно-строительный факультет ЧПИ. Работал электрослесарем на комбинате строительных материалов и изделий треста «Челябметаллургстрой», заместителем начальника управления «Промстрой-3», председателем профкома ЧМС, замначальника этого объединения по кадрам и быту. В 1992 году возглавил АО «Сфера» ЧМС. До 2001 года был председателем совета директоров АО «Челябметаллургстрой».
Впервые избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области в 1998 году, в последующие созывы уверенно переизбирался. С 2000 по 2005 год - первый заместитель председателя ЗСО, возглавлял комитет по финансово-бюджетной политике.
Пять раз избирался председателем Законодательного Собрания Челябинской области (июнь 2005 года, декабрь 2005 года, октябрь 2010 года, сентябрь 2015 года, октябрь 2020 года).
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