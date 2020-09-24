Вновь избранные депутаты ЗСО Челябинской области получили мандаты. Список

В четверг, 23 сентября, в Законодательном собрании Челябинской области состоялась торжественная церемония вручения удостоверений депутатам седьмого созыва парламента.

Напомним, по итогам выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, состоявшихся 13 сентября, было избрано 60 депутатов: 30 по одномандатным округам и 30 депутатов по единому избирательному округу.

Сегодня удостоверения получили депутаты, избранные по единому избирательному округу (по партийным спискам). Документы вручал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Аксакал Законодательного собрания Челябинской области – Владимир Мякуш – в шестой раз получает мандат депутата регионального парламента. Депутаты приветствовали старейшину громкими аплодисментами.

Владимир Мякуш обратился с напутствием к коллегам по созыву: «Приоритетной в депутатской деятельности остается работа «на местах», с избирателями. Нужно реализовать все намеченные планы, выполнить наказы, данные в период избирательной кампании». Владимир Викторович подчеркнул, что вновь избранному составу депутатского корпуса предстоит решить много важных вопросов и проблем, которые уже обозначены и будут возникать регулярно, по мере постановки новых задач.

«Работая единой командой, принимая консолидированные решения мы непременно справимся со всеми трудностями и сделаем жизнь южноуральцев лучше», - выразил уверенность Владимир Мякуш. Он от всей души пожелал парламентариям «здоровья, мудрых, взвешенных решений, успехов в добрых делах и начинаниях».

По итогам выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва в областной парламент вошли представители шести политических партий (в прошлом созыве было четыре). Наибольшее число мандатов получила «Единая Россия» - 43. У партии «Справедливая Россия» - семь мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР - три, у Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – два, у партии «Зеленая альтернатива» - один.

«Но я всегда говорил, и депутаты прошлых созывов знают, что у нас одна команда независимо от политических пристрастий, - подчеркнул Владимир Мякуш после церемонии. - Эта команда работает на благо жителей Южного Урала. Мы должны оправдать доверие избирателей, не обмануть ожидания и сделать все для того, чтобы область успешно развивалась, чтобы люди знали, что есть парламент, который стоит на страже их интересов и принимают законы в их благо».

Вице-губернатор Анатолий Векшин поблагодарил облизбирком и средства массовой информации за качественное проведение кампании и объективное освещение.

Законодательное Собрание седьмого созыва обновилось более чем на 40 процентов, из 60 депутатов впервые депутатами избраны 28 человек. В областной парламент вошли пять женщин. «Вы представляете не только различные муниципалитеты, профессии, отрасли экономики, но и политические партии. Убежден, что эти различия не должны сказаться на правильно подходе принятия решений, не должны мешать слаженной и конструктивной работе», - обратился к депутатам вице-губернатор.

Владимир Мякуш выразил уверенность, что вновь избранный состав регионального парламента сделает все, чтобы оправдать доверие избирателей. «Сделаем все, чтобы во главе с губернатором Челябинской области, который является лидером нашей команды, каждый житель почувствовал внимание, теплоту и заботу. Та команда, получившая сегодня удостоверения, сделает все возможное, чтобы через некоторое время сказать: “Мы оправдали доверие наших избирателей”», - заявил Владимир Викторович.

Сергей Обертас зачитывает список избранных депутатов, которые прошли в региональный парламент по спискам.

Удостоверения депутатов получили:

От Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия»

- Владимир Мякуш,

- Олег Голиков,

- Александр Журавлев,

- Юрий Карликанов,

- Павел Киселев,

- Давид Альтман,

- Олег Цепкин,

- Лена Колесникова,

- Андрей Еремин,

- Евгений Андреев,

- Евгений Илле,

- Максим Романов,

- Дамир Утарбеков,

- Александр Лазарев,

- Дмитрий Клеутин.

Из них первые девять человек уже ранее избирались депутатами Законодательного Собрания. Большой опыт законотворческой деятельности имею Владимир Мякуш и Александр Журавлев (они были депутатами областного парламента, начиная со второго созыва), Юрий Карликанов и Олег Голиков (избраны депутатами Законодательного Собрания в четвертый раз).

Депутатами Законодательного Собрания седьмого созыва от регионального отделения партии «Справедливая Россия» по единому избирательному округу стали

- Василий Швецов,

- Ольга Мухометьярова,

- Владимир Бекишев,

- Павел Жолобов,

- Александр Долгушин (самый молодой депутат областного парламента седьмого созыва – ему 28 лет).

Ольга Мухометьярова работала в шестом созыве Законодательного Собрания. Остальные – новички. Всего в новом созыве будет семь депутатов-эсеров (двое избраны по одномандатным округам).

От Челябинского областного отделения КПРФ удостоверения об избрании получили четверо:

- Игорь Егоров,

- Константин Куркин,

- Сергей Нациевский,

- Арман Аракелян.

Игорь Егоров и Константин Куркин избраны депутатами областного парламента в третий раз, остальные впервые займутся законотворческой деятельностью на региональном уровне.

От Челябинского регионального отделения ЛДПР мандаты получили:

- Алексей Беседин,

- Евгений Рева

- Оксана Астапенкова.

Беседин работал в шестом созыве областного парламента, остальные двое впервые избраны.

Депутатом Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва от партии «Зеленая альтернатива» избран Михаил Махов, который уже имеет опыт законотворческой деятельности в шестом созыве областного парламента.

Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость в региональном парламенте будут представлять двое:

- Степан Фирстов

- Владимир Владимирский.

По одномандатным округам избрано 30 депутатов. Из 30 парламентарив 12 человек – новички, 18 – работали в прошлом созыве. Большинство – 28 человек – единороссы, двое – эсеры.

Старожилы (по алфавиту):

- Экс-прокурор области Анатолий Брагин (Промышленный округ, в прошлом созыве был вице-спикер, возглавлял комитет по законодательству),

- Сергей Буяков (Южный),

- главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» Андрей Важенин (Северный округ),

- предприниматель Михаил Видгоф (Тракторозаводской),

- председатель совета директоров ЗАО «Компания "Магнитогорск-Урал плюс”» Вячеслав Евстигнеев (Правобережный),

советник президента ЗАО «Русская медная компания» Анатолий Еремин (Коркинский),

- президент МГТУ им. Г.И.Носова Валерий Колокольцев (Ленинский),

- Татьяна Кузнецова (Горнозаводской округ),

- директор по коммерции и развитию ОАО «Макфа» Дмитрий Мешков (Пригородный),

- руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Мотовилов (Советский),

- председатель Совета директоров ООО «Механический завод» Владимир Перезолов (Еманжелинский),

- гендиректор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев (Озерский),

- заместитель генерального директора по перспективному развитию ПАО «Ашинский метзавод» Александр Решетников (Катав-Ивановский округ),

- председатель совета директоров ОАО «ЧЗПСН» Игорь Свеженцев (Заречный),

- президент «Южуралзолота» Константин Струков (Верхнеуральский),

- генеральный директор ООО «Ремонтно-механическое предприятие» Леонид Урмашов (Саткинский),

- ректор ЮУрГУ Александр Шестаков (Центральный),

- гендиректор ММК Павел Шиляев (Орджоникидзевский),

Новички:

- Депутат Совета депутатов Курчатовского района Вячеслав Ершов (Курчатовский округ),

- управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов (Заводской),

- директор по развитию АО «Обувная фирма «Юничел» Алексей Денисенко (Металлургический),

- предприниматель Дмитрий Ларин (Калининский, Справедливая Россия),

- представитель ЧТПЗ Владимир Павлов (Троицкий),

- гендиректор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков (Чебаркульский),

- генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко (Железнодорожный),

- исполнительный директор компании «СМАРТ» Олег Садовских (Златоустовский),

- директор по персоналу и социальным программам Челябинского металлургического комбината Денис Сазонтов (Каштакский),

- гендиректор завода «СпецАгрегат» Евгений Субачев (Миасский),

- глава Союза предпринимателей малого бизнеса Копейска Дмитрий Сумин (Копейский, Справедливая Россия),

- директор управления социальной политики АО «Русская медная компания» Елена Тарасова (Кыштымский округ).