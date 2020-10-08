Заксобрание Челябинской области вновь делегировало Олега Цепкина в Совет Федерации

Законодательное собрание Челябинской области седьмого созыва делегировало своего представителя в Совет Федерации Федерального Собрания РФ – вновь избранного депутата регионального парламента, 55-летнего Олега Цепкина.

Его кандидатура была предложена партией большинства в региональном парламенте - «Единой Россией» - и рассмотрена сегодня, восьмого октября, на первом пленарном заседании.

Владимир Мякуш предложил наделить полномочиями представителя в Совете Федерации РФ от ЗСО Челябинской области Олега Цепкина. «Прошедшие пять лет Олег Владимирович эффективно работал с депутатами Законодательного Собрания. Он настойчив, ответственен, начатые проекты всегда доводит до конца, – отметил председатель регионального парламента Владимир Мякуш. –Кандидатура Цепкина поддержана губернатором Челябинской области, депутатами фракции “Единая Россия”».

Депутаты поддержали рекомендованную единороссами кандидатуру.

Напомним, что депутатский корпус шестого созыва пять лет назад, в сентябре 2015-го, также поддержал кандидатуру Олега Цепкина на должность сенатора.

Председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш поздравил Олега Цепкина с назначением сенатором.

Справка.

Олег Цепкин родился 15 сентября 1965 года в городе Руза Московской области, в семье кадрового офицера. В 1971 году переехал в Магнитогорск. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт, академию народного хозяйства при правительстве РФ и филиал Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге.

Трудовую деятельность начал на ММК мастером по ремонту оборудования производства товаров народного потребления. Руководил отделом анализа деятельности дочерних акционерных обществ ММК, возглавлял управление координации деятельности дочерних акционерных обществ и учреждений, контрольно-ревизионное управление, управление внутреннего аудита и контроля ММК. С 2011 года по 2013 годы - директор по безопасности ОАО «ММК», в 2014 году - заместитель директора по ресурсам ООО «Объединенная сервисная компания». С 2014 по 2015 годы работал директором по финансам и экономике угледобывающей компании «Белон» в Кемеровской области, заместителем директора по ресурсам ООО «Объединенная сервисная компания». В 2015 году назначен советником генерального директора ЗАО «Группы «Магнезит». В сентябре 2015 года избран депутатом Законодательного собрания области шестого созыва. С 24 сентября 2015 года до настоящего времени - член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от регионального парламента. В сентябре 2020 года избран депутатом ЗСО седьмого созыва.