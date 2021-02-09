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Заксобрание Челябинской области возвращается к очному формату работы

Законодательное Собрание Челябинской области возвращается к докоронавирусному, очному формату проведения заседаний областного парламента и заседаний комитетов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЗСО, с февраля в очном режиме будут проводиться заседания Законодательного Собрания и заседания комитетов Законодательного Собрания.

Режим видео-конференц-связи может быть возвращен в случае изменения эпидемической ситуации. Во время работы в очном режиме сохраняются требования к соблюдению правил санитарной безопасности: обеспечение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты.

Февральское заседание пройдет в большом зале Законодательного Собрания, это позволит создать социальное дистанцирование. Депутаты, работающие в отдаленных территориях, смогут принять участие в заседании в онлайн-режиме.