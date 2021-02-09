Заксобрание Челябинской области возвращается к очному формату работы

Законодательное Собрание Челябинской области возвращается к докоронавирусному, очному формату проведения заседаний областного парламента и заседаний комитетов.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЗСО, с февраля в очном режиме будут проводиться заседания Законодательного Собрания и заседания комитетов Законодательного Собрания.
Режим видео-конференц-связи может быть возвращен в случае изменения эпидемической ситуации. Во время работы в очном режиме сохраняются требования к соблюдению правил санитарной безопасности: обеспечение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты.
Февральское заседание пройдет в большом зале Законодательного Собрания, это позволит создать социальное дистанцирование. Депутаты, работающие в отдаленных территориях, смогут принять участие в заседании в онлайн-режиме.
«За время пандемии Законодательное Собрание области активно использовало в работе режим видео-конференц-связи. Этот формат доказал свою обоснованность, он позволил оперативно и эффективно организовать работу депутатского корпуса в особых условиях распространения коронавирусной инфекции. Отмечу, что удаленный формат не отменил ни дискуссий, ни жарких обсуждений, никак не сказался на работоспособности депутатов и аппарата Законодательного Собрания. Для нас главное было – сохранить здоровье людей. Сейчас мы видим, что ситуация меняется, появилась возможность для возвращения к привычному режиму работы областного парламента. Хотел бы отметить еще одно преимущество режима ВКС, мы будем его использовать и после снятия ограничений. Онлайн–формат позволит нашим коллегам, которые живут и работают в отдаленных территориях, участвовать в заседаниях комитетов и заседаниях Законодательного Собрания. Ближайшее заседание проведем в очном режиме. Если, конечно, будет позволять эпидемическая ситуация», – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.