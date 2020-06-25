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Жители Челябинска подключились к общероссийскому процессу голосования по поправкам в Конституцию

Фото: 
Администрация Челябинска
Политика
Сегодня, 17:46
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске идет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сегодня, 25-го июня, в восемь утра в южноуральской столице открылись все 452 избирательных участка, которые будут принимать горожан до восьми вечера.

Как напоминают в пресс-службе челябинской мэрии, чтобы на участках единовременно не находилось большое количество людей, процесс голосования "растянули" на семь дней. Последний и главный день голосования, официально объявленный в России выходным, - первое июля.

Важно, что здесь же, на избирательных участках, жители Челябинска могут поставить подписи за присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести».

Не все челябинцы и жители Южного Урала будут голосовать очно. Также граждане могут принять участие в общероссийском голосовании, не покидая своих жилищ, - с бланками к ним домой придут специально обученные люди (нужно лишь выбрать вариант ответа - "да" или "нет). Третий способ голосования - дистанционный, через портал государственных услуг.

Напомним, многие известные южноуральцы, включая губернатора Челябинской области Алексея Текслера, митрополита Челябинского и Миасского Григория, лидеров профсоюзных организаций, общественников, экоактивистов, зоозащитников, считают, что голосовать за поправки в Конституцию однозначно нужно.

«В Конституцию страны вносятся важнейшие позиции - закрепляются социальные гарантии и права человека труда; государственным приоритетом становится защита детей, семьи, семейных ценностей; доступность качественной медицины становится общероссийским стандартом; юридически закрепляется защита культурного наследия и русского языка», - подчеркнул Алексей Текслер.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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