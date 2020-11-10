Администрация Аргаяшского района не расплатилась с подрядчиком за ремонт дороги

Прокуратурой Аргаяшского района (Челябинская область) проведена проверка по факту образования задолженности по исполненным муниципальным контрактам перед субъектами предпринимательства.

Установлено, что в июне 2020 года администрацией Камышевского сельского поселения с индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту проезжей части по улице Российской в деревне Метелева. Цена контракта составила 795 тысяч рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, работы по ремонту проезжей части выполнены в июле 2020 года, администрацией выполненные работы приняты, подписан акт о приемке работ.

Несмотря на установленные контрактом условия и выполнение обязательств со стороны исполнителя, заказчиком оказанные услуги не оплачены.

Постановлениями главного контрольного управления Челябинской области глава Камышевского сельского поселения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по исполненному муниципальному контракту перед предпринимателем погашена в полном объеме.