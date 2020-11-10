ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Администрация Аргаяшского района не расплатилась с подрядчиком за ремонт дороги

Происшествия
Сегодня, 15:07
Размер текста

Прокуратурой Аргаяшского района (Челябинская область) проведена проверка по факту образования задолженности по исполненным муниципальным контрактам перед субъектами предпринимательства.

Установлено, что в июне 2020 года администрацией Камышевского сельского поселения с индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту проезжей части по улице Российской в деревне Метелева. Цена контракта составила 795 тысяч рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, работы по ремонту проезжей части выполнены в июле 2020 года, администрацией выполненные работы приняты, подписан акт о приемке работ.

Несмотря на установленные контрактом условия и выполнение обязательств со стороны исполнителя, заказчиком оказанные услуги не оплачены.

Постановлениями главного контрольного управления Челябинской области глава Камышевского сельского поселения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по исполненному муниципальному контракту перед предпринимателем погашена в полном объеме.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 10:50
Девочки из Красноармейского района, пострадавшие от сексуального насилия в приемной семье, находятся в больнице
Вчера, 17:01
В Катав-Ивановске будут судить южноуральцев за попытку кражи нефтепродуктов и другие разбойные нападения
Вчера, 15:57
Челябинска обменяла свою пенсию на билеты «Банка приколов»
Вчера, 15:28
В Челябинске будут судить южноуральцев, у которых полицейские изъяли наркотики на восемь миллионов рублей
Вчера, 13:38
В Челябинске ветеринар подозревается в получении взяток
Вчера, 13:07
В Челябинске водитель иномарки погиб после столкновения с Пазиком
Вчера, 11:35
В Красноармейском районе арестован педофил
Вчера, 10:23
Сотрудники МЧС спасли ребенка, унесенного ветром
08.11.20 19:35
Генпрокуратура озвучила причины взрыва газа в доме в Челябинске
06.11.20 17:12
В отношении сотрудника колонии Магнитогорска возбуждено уголовное дело
Общество
Сегодня, 10:21
Теперь любой южноуралец сможет в аптеке измерить уровень кислорода в крови, закупая лекарства от ковида
Среда обитания
Сегодня, 11:17
Это Челябинск: пляжи рядом с трубами и парковки в водоохранной зоне
Новости
Сегодня, 16:25
Общество
В 2020 году в Челябинской области построили три новые школы, в 2021 году сдадут еще три
Сегодня, 15:15
Общество
В преддверии новогодних праздников хвойники Челябинской области взяты под особую охрану
Сегодня, 14:51
Общество
Южноуральские полицейские получили ключи от новых автомобилей
Сегодня, 14:48
Общество
Фрукты и овощи «не признают границы» на постсоветском пространстве
Сегодня, 14:15
Общество
Из-за бездействия челябинских чиновников школьники вынуждены ходить на учебу через железнодорожные пути
Материалы рубрики
Сегодня, 14:13
Происшествия
Челябинец поверил аферисту и оформил на себя кредит на четверть миллиона рублей
Сегодня, 13:45
Происшествия
В Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами
Сегодня, 13:43
Происшествия
За невыплату зарплаты дисквалифицирован директор каслинского хлебозавода
Сегодня, 13:07
Происшествия
В Челябинске девочка придумала нападение с ножом, боясь гнева родителей из-за сломанного самоката
Сегодня, 12:48
Происшествия
В Златоусте ограбили епархию
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика