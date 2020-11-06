Администрация Чебаркуля начала проверку работы частного перевозчика, на которого жители пожаловались прокурору

Администрация Чебаркуля (Челябинская область) после жалобы жителей поселка Мисяш на отсутствие автобусов по маршруту № 15 «Куйбышевский-ЦРБ Барановка» прокурору региона Виталию Лопину начала проверку частного перевозчика.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» заместитель главы Чебаркуля по городскому хозяйству Олег Еремин, специалисты администрации вышли с проверкой на маршрут следования перевозчика без всякого предупреждения.

«Ситуация находится на контроле. Контракт с перевозчиком заключен до 2023 года. Транспорт сейчас ходит без сбоев, возможно, что ранее какие-то проблемы возникали», - сказал Олег Еремин.

Напомним, жители поселка Мисяш пожаловались прокурору региона Виталию Лопину на ненадлежащую организацию транспортного обслуживания населения, отсутствия автобусов по маршруту № 15 «Куйбышевский-ЦРБ Барановка».

Из-за сложившейся ситуации с частным перевозчиком жители поселка, по их словам, не могут добраться до места работы, а также в образовательные и медицинские учреждения.