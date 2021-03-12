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Аферистка сменила 25 сим-карт, чтобы уговорить жителя Златоуста перевести ей свои деньги

Жителя Златоуста (Челябинская область) развела на крупную денежную сумму телефонная мошенница.

Обратившись в местный отдел полиции, пострадавший рассказал, как его обвели вокруг пальца. Оказалось, ему позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что неизвестные пытаются оформить на него кредит: чтобы избежать этого, мужчине было рекомендовано самому взять кредит и перевести денежные средства на безопасные банковские счета, которые, как оказалось, подконтрольны мошенникам.

Как сообщил сотрудникам полиции потерпевший, после того, как он взял кредит, злоумышленница заставила его прийти к банкомату и переводить деньги.

«Мошенница звонила мужчине с 25-ти разных номеров. При этом, когда она вела его к банкомату, требовала не прерывать разговор. Пострадавший выполнил все ее требования и лишился 160 тысяч рублей», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Полицейские напоминают южноуральцам, что следует обдуманно и взвешенно принимать решения о перечислении денежных средств. Сотрудники служб безопасности банков не осуществляют телефонных звонков с предложениями о переводе денег на резервные или безопасные счета, а сотрудники правоохранительных органов не обращаются по телефону с просьбами о содействии.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимости перечисления накоплений на сторонние счета и оформления кредита следует незамедлительно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты.