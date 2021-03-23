Аферисты придумали еще один способ мошенничества

Полицейские Златоуста (Челябинская область) рассказали еще об одном способе мошенничества. Чтобы лишить доверчивых горожан денег, аферистам теперь не требуется знать CVV- код банковской карты потенциальной жертвы.

Смысл новой схемы мошенничества таков. К вам на карту приходит деньги. Затем поступает смс о том, что они были отправлены ошибочно и мошенники просят их перевести на указанный в сообщении счет. Если «клиент» выполняет просьбу, то, помимо пришедшей суммы списываются все имеющие средства, потому что указан счет магазина, и это плата за товар.

«На некоторых сайтах в Интернете можно совершать покупки, зная только номер карты, срок действия и ФИО. Ни SMS или CVV код не требуются. Так можно делать на сайтах amazon, ebay, Ali Express. Если поискать, еще найдутся подобные сайты. Пришедшие жертве деньги от мошенников - это предоплата за товар, который они заказали. Потерпевший, перечисляя деньги на указанный счет, получается перечисляет предоплату и с его счета списывается остатки суммы за товар мошенников, скорее всего, все, что есть на карте. Вот так, легко и непринужденно, можно покупать все, что хотите, не платя ни копейки», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД по Златоусту Ольга Аристова.

Полицейские в очередной раз напоминают южноуральцам, что не стоит разговаривать с незнакомцами по телефону, называть данные своей банковской карты и заходить на незнакомые сайты.