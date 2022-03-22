Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 марта.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по экологии (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по законодательству (Челябинск, Кирова, 114, каб.504).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс», проведет пресс-конференцию «Причины отчисления из образовательных учреждений».

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по промышленной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 12 часов представителей СМИ познакомят с работой Центра гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, который открылся на базе Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, пр. Ленина, 78, общежитие ЮУрГУ №2).

В 14 часов состоится мастер-класс по приготовлению блюд башкирской кухни (баурсак и аш) в рамках Недели башкирской культуры (Челябинск, ул. Салютная, 22, МУК «Центр народного единства»).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 марта - Всемирный метеорологический день.

23 марта - День работников гидрометеорологической службы России.

23 марта в народном календаре – Василиса - вешней воды указательница.