Артиллерийский снаряд, найденный в поселке Шагол, мог рвануть в любое время

Специалисты Росгвардии установили, что артиллерийский снаряд, найденный при проведении строительных работ в поселке Шагол, представлял опасность для окружающих. Бойцами ОМОН он был уничтожен.

25 сентября въезд на территорию военного поселка Шагол (Челябинск), где расположена одноименная авиабаза, временно закрыли в связи с сообщениями о подозрительном предмете, похожем на снаряд.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», во время проведения строительных работ, бульдозерист обнаружил предмет, похожий на мину или артиллерийский снаряд. На место выехали экстренные службы. Работали ОМОН и сотрудники Росгвардии. Въезд в военный поселок был закрыт.

«Специалисты Росгвардии установили, что находкой является 122- миллиметровый артиллерийский снаряд, прошедший канал ствола. Несмотря на состояние сильной коррозии, предмет представлял опасность для местных жителей», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

После нескольких часов тщательной специальной подготовки к транспортировке, бойцы ОМОН вывезли снаряд на полигон и уничтожили.