06.12.2022
В администрации Кунашакского района и подведах введен масочный режим
06.12.2022
Авария в Челябинске унесла жизни двух человек
06.12.2022
Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области превысил эпидпорог на 70,2%
05.12.2022
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на вторник и среду
05.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое декабря (18+)
05.12.2022
Пироговские чтения собрали в Челябинске студентов-медиков и молодых ученых со всей России
Авария в Челябинске унесла жизни двух человек
02.12.2022
В Челябинске ГИБДД разбирается в инциденте с участием автоледи и школьницы
12.11.2022
Утром в субботу большегруз перекрыл дорогу в Челябинске
07.11.2022
На въезде в Челябинск не останется ни одного поста ДПС
18.10.2022
Уроженцы Узбекистана приехали в Челябинск сбывать героин
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022