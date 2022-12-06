Авария в Челябинске унесла жизни двух человек

В Челябинске рано утром шестого декабря произошла авария со смертельным исходом. Два человека погибли.

ДТП произошло на улице Хохрякова, 2.

«Водитель «Хендай Солярис» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан». В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Хендай»», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Управление Госавтоинспекции города Челябинска напоминает водителям основные правила движения в условиях недостаточной видимости:

- снижайте скорость, ваш остановочный путь должен быть меньше расстояния видимости;

- увеличьте дистанцию и боковой интервал;

- обязательно включите внешние световые приборы;

- откажитесь от манёвров, особенно от обгонов;

- будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты.