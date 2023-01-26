Бизнесмену-мошеннику, строившему биатлонный комплекс, не удалось смягчить приговор

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор, в отношении заместителя директора по капитальному строительству ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова, который осужден за хищение бюджетных денежных средств биатлонного центра.

Напомним, заместителя руководителя ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова осудили за мошенничество при строительстве биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.

Михаил Азаматов, воспользовавшись отсутствием надлежащего контроля со стороны директора МАУ «СШОР № 1 имени Ишмуратовой» и его недобросовестного отношения к службе, вносил заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения как об объемах и видах выполненных работ. В результате своих действий осужденному удалось похитить денежные средства на сумму более 39 млн. рублей.

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу стороны защиты на приговор, вынесенный Копейским городским судом в отношении заместителя директора по капитальному строительству ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова. Он осужден к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда оставлен без изменения, жалобы стороны защиты и осужденного - без удовлетворения.

Биатлонный центр в Златоусте — скандальный объект, который не могли сдать несколько лет. Были вопросы к тому, как проведены строительные работы и внутреннее оформление помещений. После этого в город была направлена проверка КСП, которая подтвердила ряд нарушений при строительстве.

Позже в уголовном деле о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте появились еще два фигуранта. Это заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова и директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов.