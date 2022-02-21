Благодаря УФСБ Челябинской области наказан посредник в передаче взятки налоговикам из Магнитки

Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли коррупционные преступления в налоговой сфере: жителя Магнитогорска, чье преступление выявили контрразведчики, Орджоникидзевский районный суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посредничество во взяточничестве».

Мужчина приговорен к условному лишению свободы сроком на пять лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, в 2017-м году виновный выступил посредником в передаче взятки двоим сотрудникам налоговой инспекции Магнитогорска от директора коммерческой организации за освобождение его ООО от ответственности по выявленным фактам уклонения от уплаты налогов и сборов.

Ранее теперь уже бывшие должностные лица были осуждены за получение взятки на пять и семь лет условно с запретом занимать государственные и муниципальные должности.