17.02.2023
Будут судить челябинцев за организацию подпольных казино
17.02.2023
Ледовый городок на площади Революции демонтируют
17.02.2023
Южноуральцы проявят свое мастерство в состязании игроков в нарды
17.02.2023
В школы Челябинска поступили сообщения о готовящихся взрывах
17.02.2023
Секретарь Совбеза обсудил в Челябинске технический суверенитет России
17.02.2023
Водители Челябинска остались без газозаправочной станции
Будут судить челябинцев за организацию подпольных казино
30.11.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольный игорный клуб
18.08.2017
Приговор «крышевателю» игорного бизнеса из челябинской полиции вступил в силу
17.03.2017
В Челябинске за один день прикрыли работу двух игорных заведений
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023