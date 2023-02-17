Будут судить челябинцев за организацию подпольных казино

В Челябинске будут судить участников организованной группы, занимавшейся незаконной игорной деятельностью.

По данным следствия двумя местными жителями на территории областного центра была организована незаконная деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

«С целью совершения преступления указанные лица подыскали и привлекли к совершению преступления более 20 лиц, которые выполняли функции администраторов, охранников игровых залов, а также иные организационные функции», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Среди обвиняемых 55-летний организатор незаконного бизнеса, операторы и администраторы игорных заведений, охранники и технический персонал.

Нелегальную деятельность злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе проведенных рейдов полицейские ликвидировали пять подпольных игровых залов, расположенных в Калининском, Курчатовском и Советском районах Челябинска. За организацию или проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенную группой лиц по предварительному сговору или сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», - добавили в региональном полицейском главке.

Уголовное дело передано в суд.

Напомним, с первого июля 2009 года любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, в России запрещена. Согласно закону, в нашей стране действуют четыре игорные зоны: на территории Алтайского, Приморского краев, в Калининградской области, а также игорная зона на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Также закон предусматривает запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.