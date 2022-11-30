Полицейские Челябинска накрыли подпольный игорный клуб

Сотрудниками полиции Челябинска выявлен подпольный игорный клуб. Его организовала местная жительница. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Подпольный игорный клуб в доме, расположенном по проспекту Победы обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинск.

Сотрудниками полиции изъяты три материнские платы, три блока питания, один ноутбук, два маршрутизатора, два сотовых телефона, денежные средства в сумме 19 000 рублей.

Как сообщили в УМВД России по городу Челябинску, СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Напомним, с первого июля 2009 года любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, в России запрещена. Согласно закону, в нашей стране действуют четыре игорные зоны: на территории Алтайского, Приморского краев, в Калининградской области, а также игорная зона на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Также закон предусматривает запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Однако, несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные и ночные клубы, биржи. В итоге за время, прошедшее с момента закрытия игорного бизнеса, количество подпольных игорных заведений не уменьшилось, а только выросло.