Бывшему медику из ГУФСИН, которая брала взятки от осужденных, скостили срок

Сегодня, 16 ноября, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Танзили Хохловой, занимавшей должность начальника филиала «Туберкулезная больница №1» ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 74 ФСИН», изменил приговор и снизил срок.

Танзиля Хохлова была признана виновной в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, получение взятки в значительном размере и пособничестве в мошенничестве.

Ей назначено наказание виде лишения свободы на срок десять лет в колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, суд апелляционной инстанции, уточнил квалификацию статье 290 УК РФ, исключив указание на значительный размер полученной взятки.

В итоге Хохлова пробудет за решеткой восемь лет и десять месяцев.

Напомним, Хохлова, занимавшая должность начальника филиала «Туберкулезная больница №1» ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 74ФСИН» (ТБ-1 ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России) получила от осужденного кофемашину, офисное кресло и телевизор, на общую сумму около 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения за незаконное оставление его в медицинском учреждении и не направлении в колонию строгого режима. От другого осужденного, не желающего отбывать наказание в исправительном учреждении, назначенном по приговору, Хохлова в качестве взятки получила кондиционер. Кроме того, ей было передано два миллиона рублей (часть суммы от взятки в семь миллионов) за освобождение осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью, которое фактически он не имел.

Помимо этого Хохлова помогла фиктивно трудоустроить на должность врача-терапевта по совместительству лицо, которое фактически трудовые обязанности не выполняло, а его заработную плату получал начальник-врач хирургического отделения.