Бывшие сотрудники ОКБ№3 Челябинска приговорены к 9,5 и восьми годам лишения свободы

Бывший заместитель главного врача Челябинской областной клинической больницы №3 (экс-начальник хозяйственной службы) Алексей Неверов и бывший главный инженер медучреждения Антон Губанов признаны виновными в получении взятки и приговорены к различным срокам лишения свободы и штрафу, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области. Это второй приговор в отношении фигурантов.

Алексей Неверов и Антон Губанов были задержаны сотрудниками УФСБ в 2020 году.

Следствие и суд установили, что в 2020 году руководители получили взятку в размере 400 тысяч рублей за принятие и оплату фактически не выполненных подрядчиком работ по государственному контракту на сумму 2,4 миллиона рублей.

Алексея Неверова суд приговорил к девяти годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере двух миллионов рублей. Антон Губанов получил восемь лет колонии строгого режима.

Это уже второе оглашение приговора фигурантам. В октябре 2021 года Центральный районный суд Челябинска назначил Антону Губанову три года шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф шесть миллионов.

В январе 2022 года Центральный районный суд Челябинска признал Алексея Неверова виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и превышении должностных полномочий и назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев со штрафом в размере 4,5 миллиона рублей.

В июле 2022 года областной суд отменил приговору Алексею Неверову. Уголовное дело вернули прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Антон Губанов остался в колонии.