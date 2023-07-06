06.07.2023
День семьи, любви и верности вместе с Историческим музеем Южного Урала
06.07.2023
Бывшие сотрудники ОКБ№3 Челябинска приговорены к 9,5 и восьми годам лишения свободы
06.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 июля (18+)
06.07.2023
Петр Конарев в очередной раз не сумел выйти из СИЗО
06.07.2023
В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино
06.07.2023
Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
Бывшие сотрудники ОКБ№3 Челябинска приговорены к 9,5 и восьми годам лишения свободы
29.06.2023
Экс-глава администрации Миасса приговорен к пяти годам лишения свободы
23.06.2023
Челябинский облсуд оставил под стражей налоговика Жабреева и его отца
21.06.2023
Дочь экс-ректора УралГУФК выплатила назначенный судом двухмиллионный штраф
20.06.2023
Суд смягчил приговор экс-депутату Заксобрания Челябинской области
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023