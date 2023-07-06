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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Краснокнижной савке, обитающей в Варненском районе Челябинской области, усилят защиту.
06.07.2023

Краснокнижной савке в Челябинской области усилят защиту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске завершается возведение нового здания Единого центра поддержки и реабилитации участни
06.07.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области Россельхознадзор обнаружил зарастающими травой 253 участка площадью 8,5 тыс
06.07.2023

Сельхозучастки в Челябинской области зарастают травой: из обследованных - 94%
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В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузного транспорта на ряде участко
06.07.2023

В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузов из-за жары
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2023

День семьи, любви и верности вместе с Историческим музеем Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2023

Бывшие сотрудники ОКБ№3 Челябинска приговорены к 9,5 и восьми годам лишения свободы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2023

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06.07.2023

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УФСБ по Челябинской области
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06.07.2023 17:54

Бывшие сотрудники ОКБ№3 Челябинска приговорены к 9,5 и восьми годам лишения свободы

Бывший заместитель главного врача Челябинской областной клинической больницы №3 (экс-начальник хозяйственной службы) Алексей Неверов и бывший главный инженер медучреждения Антон Губанов признаны виновными в получении взятки и приговорены к различным срокам лишения свободы и штрафу, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области. Это второй приговор в отношении фигурантов.

Алексей Неверов и Антон Губанов были задержаны сотрудниками УФСБ в 2020 году.

Следствие и суд установили, что в 2020 году руководители получили взятку в размере 400 тысяч рублей за принятие и оплату фактически не выполненных подрядчиком работ по государственному контракту на сумму 2,4 миллиона рублей.

Алексея Неверова суд приговорил к девяти годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере двух миллионов рублей. Антон Губанов получил восемь лет колонии строгого режима.

Это уже второе оглашение приговора фигурантам. В октябре 2021 года Центральный районный суд Челябинска назначил Антону Губанову три года шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф шесть миллионов.

В январе 2022 года Центральный районный суд Челябинска признал Алексея Неверова виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и превышении должностных полномочий и назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев со штрафом в размере 4,5 миллиона рублей.

В июле 2022 года областной суд отменил приговору Алексею Неверову. Уголовное дело вернули прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Антон Губанов остался в колонии.

взятка
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06.07.2023

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03.07.2023 16:46

Бастрыкин снова ждет доклада о ситуации с аварийным домом на Мира в Челябинске

03.07.2023 16:14

В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия

03.07.2023 16:09

На Солнце произошла вторая за лето вспышка высшего балла X

03.07.2023 15:43

Лучший наставник УИС Челябинской области поборется за победу в окружном этапе всероссийского конкурса

03.07.2023 15:20

В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку

03.07.2023 15:14

Газовики определили лучшую в Челябинской области аварийную бригаду

03.07.2023 15:07

В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном

03.07.2023 14:48

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение - сильные ливни и грозы при шквалистом ветре

03.07.2023 14:47

Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили

03.07.2023 14:36

В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»

03.07.2023 14:11

Дорогу к Кировке от Цвиллинга по Карла Маркса осветят и озеленят