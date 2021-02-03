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Бывший менеджер ХК «Металлург», обвиняемый в мошенничестве, остался на свободе

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего уже бывшего менеджера ХК «Металлург», которого обвиняли в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Он остался на свободе и за свои действия заплатит лишь штраф.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», афера с деньгами, которую провернул менеджер ХК «Металлург», была выявлена в ходе финансового аудита. Он предоставлял лед в аренду любительским командам, а в официальные документы для бухгалтерии вносил значительно меньшие суммы, чем были получены.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, сумма ущерба составила 758 тысяч рублей. На начальном этапе расследования этого уголовного дела сумма была существенно меньше. Оперативники выявили дополнительные преступные эпизоды.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.