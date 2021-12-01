Экс-замглавы Магнитогорска задержан по подозрению в получении взятки за аренду земли

Бывший заместитель главы Магнитогорска (Челябинская область) Валерий Измалков сегодня, первого декабря, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в получении взятки в размере свыше полутора миллионов рублей.

Факт задержания экс-чиновника подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. В ведомстве агентству «Урал-пресс-информ» также сообщили, что мера пресечения Измалкову будет избираться завтра, второго декабря.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков рассказал, что уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Магнитогорска возбуждено по части шестой статьи 290 УК РФ.

Следственные органы подозревают экс-чиновника в том, что, находясь на посту зама главы, он в 2015-2016-м годах получил от бизнесмена более полутора миллионов рублей за передачу в аренду земельных участков на территории муниципалитета.

В ближайшее время Измалкову будет предъявлено обвинение.

Оперативное сопровождение возбужденного в отношении него уголовного дела осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ, которые и выявили данное преступление.