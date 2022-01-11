Бывший замглавы Магнитогорска останется под стражей

Прокуратура региона в суде апелляционной инстанции отстояла законность заключения под стражу бывшего заместителя главы Магнитогорска (Челябинская область) Валерия Измалкова. Он пробудет в СИЗО до второго февраля 2022 года.

Сегодня, 11 января, судом апелляционной инстанции Челябинского областного суда рассмотрена жалоба адвоката бывшего замглавы Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взяток.

«Защитник обжаловал избранную меру пресечения, просил отменить постановление районного суда, вынести новое решение и в удовлетворении ходатайства следователя отказать, мотивируя тем, что доводы следствия о том, что обвиняемый может скрыться и оказать давление на свидетелей, не обоснованы», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Вышестоящим судом жалоба адвоката оставлена без удовлетворения, мера пресечения – без изменения.

Напомним, постановлением Правобережного районного суда Магнитогорска Измалков заключен под стражу до первого февраля 2022 года.

По версии следствия, обвиняемый в течение 2015-2017-го годов получил взятки в размере более двух миллионов рублей от бизнесмена за предоставление в аренду земельных участков на территории муниципалитета.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела.