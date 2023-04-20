Челябинца будут судить за попытку убийства собаки своей дочери

Житель Челябинска предстанет перед судом за жестокое обращение с животным. Он пытался убить собаку своей дочери.

По версии следствия в октябре 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения из личной неприязни нанес собаке, принадлежащей его дочери, три удара ножом в область грудной клетки. Ранения повлекли пневмоторакс.

«По показаниям одного из свидетелей, обвиняемый умышленно нанес последний удар собаке в то время, когда она лежала на полу, истекая кровью, и не представляла для подсудимого никакой опасности», - сообщили в прокуратуре региона.

Благодаря тому, что собаке своевременно оказана квалифицированная ветеринарная помощь, в том числе переливание крови, ее жизнь удалось спасти.

В настоящее время собака передана в частный приют.

Уголовное дело направлено мировому судье.