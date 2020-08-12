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Челябинца, угробившего в аварии молодую жену, отправили под домашний арест

Происшествия
Сегодня, 14:24
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Автор: 
Инна Шемаева

Центральным районным судом Челябинска сегодня, 12 августа, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении местного жителя, устроившего смертельное ДТП на улице Доватора, в результате которого погибла его жена.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, обвиняемый пробудет под домашним арестом до десятого октября 2020 года. При вынесении решения об избрании меры пресечения суд учел мнение защиты о том, что обвиняемый не намерен скрываться от органов следствия, желает участвовать в похоронах и понести финансовые расходы на погребение.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», авария со смертельным исходом произошла вечером девятого августа на улице Доватора. Водитель автомобиля ВАЗ 21114 совершил наезд в лужу, после чего не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и электроопору, после чего автомобиль ВАЗ изменил траекторию движения и совершил столкновение с автомобилем "Хундай". В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Известно, что у водителя отечественного авто не было водительского удостоверения. Ранее он восемь лет отсидел за убийство.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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