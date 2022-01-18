Челябинцев вновь «разводят» под предлогом, что их родственник совершил ДТП

В Челябинске вновь участились случаи мошенничества, совершаемые под предлогом «родственник попал в дорожно-транспортное происшествие». Местная жительница лишилась 300 тысяч рублей.

В полицию Челябинска обратилась местная жительница, которая рассказала, что ей на домашний телефон позвонила женщина. Она представилась дочерью потерпевшей и сообщила, что попала в аварию, получила многочисленные травмы и является виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы избежать наказания, нужно заплатить деньги сотрудникам правоохранительных органов, которые ей вскоре наберут.

«После этого потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником силового ведомства и сказал, что за денежными средствами для ее дочери подъедет водитель. У потерпевшей в наличии было 300 000 рублей, которые она передала прибывшему мужчине. Через некоторое время ей позвонила дочь, и женщина узнала, что аварии не было, после чего поняла, что ее обманули и обратилась в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мошенников.

Полицейские напоминают челябинцам о бдительности в отношении подобных ситуаций. Трудно оставаться спокойным, когда сообщают о беде, в которую попал близкий человек. Но нужно постараться успокоиться и сразу перезвонить родственнику, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Обычно этого бывает достаточно, чтобы выйти из-под влияния злоумышленников. Даже если родственник не берет трубку, стоит позвонить еще кому-либо из вашего окружения, чтобы не вовлеченный в панические эмоции человек смог трезво оценить происходящее. В случае, если вы лишились денежных средств, и даже если информация оказалась ложной, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию.