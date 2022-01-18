18.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 января
18.01.2022
В 2022 году южноуральцы смогут получить помощь по ОМС в 206 клиниках, в том числе 87 частных
18.01.2022
Россиянам, не сдавшим биометрию, могут ограничить доступ к «Госуслугам»
18.01.2022
В Брединском районе по программе минсельхоза отремонтировали два Дома культуры
18.01.2022
Челябинцев вновь «разводят» под предлогом, что их родственник совершил ДТП
18.01.2022
В Челябинской области расширят категорию льготников на приобретение и установку газового оборудования
Челябинцев вновь «разводят» под предлогом, что их родственник совершил ДТП
18.01.2022
Аферисты заказывали челябинцу такси, чтобы тот быстрей перевел им больше полумиллиона рублей
14.01.2022
Челябинка отдала свои накопления мошеннику
27.12.2021
Полицейские Челябинска устроили облаву по торговым точкам, реализующим пиротехнику
02.12.2021
Полиция: Жительницу Челябинска не похищали
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022