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Челябинцу, заразившему коллегу коронавирусом, грозит уголовная ответственность

Происшествия
Сегодня, 16:21
Автор: 
Олеся Денисова

Госпитализированному с подозрением на коронавирус мужчине в Челябинске грозит уголовная ответственность за заражение своей сотрудницы. Решение будет принимать суд после заключения санитарных врачей.

Об этом заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Как выяснилось, семья из трех человек вернулась в Челябинск после отдыха в Италии. Но не стали самоизолироваться и не сообщили о своем приезде врачам. Муж с женой продолжали ходить на работу. Мужчина работает в частной фирме, женщина – в прокуратуре Металлургического района. Дочь-студентка общалась с друзьями. У них выявлено около 60 контактов, у половины из них уже пришел отрицательный анализ. Мужчина обратился к врачам только после ухудшения состояния. Предварительно, он успел заразить одну из своих сотрудниц. За непреднамеренное заражение людей по закону предусмотрена уголовная ответственность.

 

«Из-за невыполнения гражданами предписаний, которые были даны как федеральными, так и региональными органами власти, мы получили в Челябинске внутрисемейный очаг заражения. При этом, у мамы жены, которая проживала с ними, анализы отрицательные. Вирус достаточно избирателен. По статистике, заражению подвержены только 10% контактных людей моложе 30 лет и 30% людей старше 65 лет. В группу риска входят пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и другими неинфекционными хроническими болезнями. Необходимо серьезнее относиться к предписанным карантинным мерам», - подчеркнула Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор отмечает, что многие молодые люди данные меры не соблюдают.

«Вчера вечером заехала в один из торговых центров, он был полон молодежи. Планируем принимать боле жесткие ограничительные меры. В ближайшее время во всех торговых комплексах будет отключен бесплатный доступ к сети Интернет», - уточнила Ирина Гехт.

Автор: 
Олеся Денисова
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