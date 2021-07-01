Челябинцы, покупающие поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, попадут под статью

Покупка поддельных сертификатов о вакцинации от новой короновирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки грозит ответственностью. Об этом, учитывая складывающуюся эпидемиологическую обстановку на территории региона, напоминают жителям области в ГУВД по Челябинской области.

Как оказалось, в регионе зафиксированы подобные факты.

«За приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков санкция части 3 статьи 327 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года», - сообщили в региональном полицейском главке.

Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Кроме того, покупателя поддельного сертификата могут привлечь к ответственности и по новому пункту статьи 236 УК РФ - «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создающее угрозу массового заражения». Наказание по данной статье предусматривает либо штраф в размере от 500 000 до 700 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.