01.07.2021
ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 триллиона рублей
01.07.2021
Челябинцы, покупающие поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, попадут под статью
01.07.2021
В шести городах Челябинской области продлены НМУ, Челябинск накрыло вонючей дымкой
30.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое июля
30.06.2021
Проект РМК «Помощь уже здесь» признали лучшим социальным проектом в России в 2021 году
30.06.2021
Никакого взрыва газового баллона возле роддома в Челябинске не было
Челябинцы, покупающие поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, попадут под статью
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021