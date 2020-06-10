Челябинцы продолжают наживаться за счет мигрантов

Полицейские Челябинска снова обнаружили в городе «резиновые» квартиры. Жители города продолжают наживаться на нелегалах. Только на одном человеке они зарабатывать по пять тысяч рублей. А в их «резиновых» квартирах таких мигрантов прописано порядка десятка человек.

За двое суток полицейские Челябинска обнаружили новые «резиновые» квартиры, в которых предприимчивые горожане радушно прописали нелегальных мигрантов за их «кровные». В среднем стоимость фиктивной прописки колеблется от двух до пяти тысяч рублей. Естественно, что фактически иностранцы в этом жилье не проживали.

«Челябинские полицейские выявили 6 квартир, собственники которых фиктивно поставили на учет 26 иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им указанное жилое помещение. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. В отношении подозреваемых мера пресечения избирается», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по городу Челябинску Алина Пирогова.

По данным фактам возбуждены уголовные по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Владельцам квартир грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, фиктивной регистрацией считается постановка на учет иностранца на основе недостоверных данных или фальшивых документов, а также постановка на учет в помещении, где мигрант не собирается на самом деле жить или работать. За фиктивную регистрацию грозит или штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до трех лет, либо реальное лишение свободы на такой же срок.