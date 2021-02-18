В Челябинской области в садике не обратили внимание на ребенка с синяками

Челябинцы продолжают наживаться за счет мигрантов

В Челябинске полицейские снова обнаружили «резиновые» квартиры, хозяева которых успешно наживались за счет мигрантов. Стоимость нелегальной прописки составляла от десяти до двадцати тысяч рублей.

Челябинские полицейские выявили три квартиры, собственники которых фиктивно поставили на учет по месту пребывания 13 иностранных граждан.

«Установлено, что челябинки фактически не имели намерения предоставить иностранцам жилые помещения для проживания. По данным фактам в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Любительницам поживиться за счет мигрантов грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, фиктивной регистрацией считается постановка на учет иностранца на основе недостоверных данных или фальшивых документов, а также постановка на учет в помещении, где мигрант не собирается на самом деле жить или работать. За фиктивную регистрацию грозит или штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до трех лет, либо реальное лишение свободы на такой же срок.