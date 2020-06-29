Челябинец может заплатить миллион рублей за распространения фейка о связи подростка со взрослым мужчиной
В Челябинске будут судить 21-летнего местного жителя, который распространил в Интернете ложные сведения о связи 17-летней девушки со взрослым мужчиной. В «доказательство» он приложил фотографии, которые якобы подтверждали их интимную близость.
По версии следствия мужчина с домашнего компьютера при помощи графического редактора на имеющуюся у него фотографию несовершеннолетней нанес слова и выражения непристойного характера, затем произвел монтаж с использованием фотографии несовершеннолетней и сообщением о вступлении в интимную близость с мужчиной. В дальнейшем, разместил указанную фотографию и видеозапись в социальной сети, тем самым обеспечил свободный доступ к просмотру неограниченному кругу лиц. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.
Мужчине грозит штраф до одного миллиона рублей.
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