Челябинец, отхлеставший шумных девушек ремнем, написал заявление в полицию

Житель Челябинска, который наказал ремнем девушек, куривших кальян и шумящих под окнами, написал на них заявление в полицию. Он требует их наказать за нарушение закона «О тишине».

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Напомним, инцидент произошел в микрорайоне «Академ Riverside». Со слов девушек, они просто стояли и курили кальян на парковке, музыку на телефоне громко не включали. Сам же мужчина утверждает, что с двух часов ночи девушки мешали спать соседям. Они громко пели и слушали музыку. Их гулянка продолжалась до самого утра. В итоге мужчина не выдержал и «воспитал» их ремнем. Мужчина написал заявление в полицию за нарушение закона «О тишине». Девушки также заявили на него в органы внутренних дел.

Добавим, что статьей 13 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» предусмотрена ответственность за совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину в рабочие дни в период с 22:00 часов до 06:00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 23:00 до 08:00 часов, в виде административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти до ста тысяч рублей.

«За пять месяцев текущего года сотрудниками полиции составлено порядка 1400 административных протоколов за нарушение данного закона. Материалы переданы в суды. По принятым решением на граждан наложены штрафы в общей сумме 780 тысяч рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:

- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках);

- действия, сопровождающиеся звуками (игре на музыкальных инструментах, крике, свисте, пении);

- непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных средств;

- использование пиротехнических средств;

- проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, если они повлекли нарушение тишины и покоя граждан.