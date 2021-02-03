В Челябинске у пьяной матери изъяли голодного и грязного ребенка

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Челябинец ответит за удар по лицу женщины-полицейского

Житель Челябинска отправился в ИВС за удар в лицо сотрудницы полиции, которая в составе группы патрульно-постовой службы приехала по вызову по сообщению о семейном конфликте.

Наряд патрульно-постовой службы Челябинска выехал по сообщению по о семейном конфликте, произошедшем в квартире одного из домов по улице Потемкина. При нем присутствовал несовершеннолетний ребенок. Реакция полиции была моментальной.

«С целью фиксации обстановки и правомерности своих действий сотрудница ППСП, лейтенант полиции, начала осуществлять видеосъемку. В этот момент находящийся в квартире нетрезвый молодой человек ударил женщину-полицейского в лицо, причинив телесные повреждения. Правонарушитель был задержан и доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщила временно-исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался уголовной ответственности.

В настоящее время по обстоятельствам применения насилия в отношении представителя власти Следственным управлением Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Применение насилия в отношении представителя власти»,

Подозреваемый водворен в ИВС. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.