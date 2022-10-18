Уроженцы Узбекистана приехали в Челябинск сбывать героин

Уроженцы Узбекистана, приехавшие в Челябинск сбывать героин, быстро попались в руки полицейских. Возбуждено уголовное дело. Парням грозит до 20 лет лишения свободы.

В Центральном районе Челябинска на улице Уфимские Каменные Карьеры сотрудники ГИБДД задержали вызвавших подозрение двух молодых людей. В ходе личных досмотров полицейские обнаружили и изъяли у них 45 свертков с порошкообразным веществом. Как позже установили эксперты, это был героин общей массой около 79 граммов.

«Сотрудниками полиции установлено, что задержанные, 1999 и 2002 годов рождения, приехали в Челябинск неделю назад и планировали сбыть наркотики на территории города», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Молодые люди водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске сейчас проходит второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка информации, поступающей от граждан, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, по телефону дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, а также по телефонам дежурных частей районных отделов полиции.

За консультацией по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно обратиться на «горячую линию» Челябинской областной наркологической больницы по телефону 8 (351) 775-11-91.