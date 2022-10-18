18.10.2022
Артиллерийский полк из Чебаркуля получил почетное наименование «гвардейский»
18.10.2022
Уроженцы Узбекистана приехали в Челябинск сбывать героин
18.10.2022
Танцоры из челябинского «Ералаша» взяли «золото» Дельфийских Игр
18.10.2022
Специалисты, не получившие право на отсрочку, получили уведомления на Госуслугах
18.10.2022
Виктор Рашников рассказал о дальнейшем развитии «Притяжения»
18.10.2022
Шесть человек пострадали в аварии на трассе М-5
Уроженцы Узбекистана приехали в Челябинск сбывать героин
45 свертков с героином изъяли сотрудники ГИБДД у двух подозрительного вида парней при личном досмотре
18.10.2022
Шесть человек пострадали в аварии на трассе М-5
17.10.2022
В Челябинске скорая попала в ДТП
06.05.2022
Гости из ЮУГМУ учили будущих полицейских останавливать кровь и «заводить» сердце
28.02.2022
Челябинские полицейские и представители ЮУГМУ поделились своими знаниями с воспитанниками «Акварели»
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022