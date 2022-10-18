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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.10.2022

В результате крушения СУ-34 в Ейске погибли 13 человек и ранены 19, введен режим ЧС
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Более 800 DDoS-атак на официальные ресурсы Челябинской области было совершено с марта 2022 года.&
17.10.2022

DDoS-атаки ежедневно фиксирует челябинский штаб кибербезопасности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России продлят программу «Семейная ипотека», благодаря которой семьи с детьми могут получить ль
17.10.2022

Программа «Семейная ипотека» продлена до первого июля 2024 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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17.10.2022

Андрей Ксензов заявил о скором окончании ремонта подземных переходов на проспекте Ленина
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17.10.2022

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18.10.2022

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18.10.2022

Уроженцы Узбекистана приехали в Челябинск сбывать героин
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18.10.2022

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Уроженцы Узбекистана приехали в Челябинск сбывать героин

45 свертков с героином изъяли сотрудники ГИБДД у двух подозрительного вида парней при личном досмотре

Уроженцы Узбекистана, приехавшие в Челябинск сбывать героин, быстро попались в руки полицейских. Возбуждено уголовное дело. Парням грозит до 20 лет лишения свободы.

В Центральном районе Челябинска на улице Уфимские Каменные Карьеры сотрудники ГИБДД задержали вызвавших подозрение двух молодых людей. В ходе личных досмотров полицейские обнаружили и изъяли у них 45 свертков с порошкообразным веществом. Как позже установили эксперты, это был героин общей массой около 79 граммов.

«Сотрудниками полиции установлено, что задержанные, 1999 и 2002 годов рождения, приехали в Челябинск неделю назад и планировали сбыть наркотики на территории города», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Молодые люди водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске сейчас проходит второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка информации, поступающей от граждан,  оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, по телефону дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, а также по телефонам дежурных частей районных отделов полиции.

За консультацией по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно обратиться на «горячую линию» Челябинской областной наркологической больницы по телефону 8 (351) 775-11-91.

Автор:  Инна Шемаева
ГИБДД Челябинска
УМВД Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.10.2022

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Новые кадровые назначения в структуре правительства Челябинской области

14.10.2022 15:01

Психотренинг проведет актер Андрей Заостровский

14.10.2022 14:52

В минздраве Челябинской области новое назначение

14.10.2022 14:45

«Твоя история с билайном»: отдай свой голос за самую жизненную историю о мобильной связи

14.10.2022 14:43

Жители Челябинской области чаще снимали свадебные трансляции из ЗАГСов в июне и сентябре

14.10.2022 14:39

В Челябинске жилые дома и социальные учреждения остались без воды

14.10.2022 14:38

Одесситы верят: Россия избавит их от украинского неонацизма

14.10.2022 14:07

Предприятия Челябинской области переформатируют свои производства под нужды армии

14.10.2022 13:29

В Челябинске «заминировали» два колледжа и университет