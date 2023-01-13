Челябинец попытался заработать на покупке акций и лишился почти миллиона рублей

Рабочий известной телекоммуникационной компании Челябинской области, решив заработать на инвестициях, лишился более 800 000 рублей, взятых в кредит.

Мужчина увидел в сети Интернет рекламу об инвестировании денежных средств путем приобретения акций на трейдинговой и фондовой биржах. Заинтересовавшись, мужчина перешел по указанной ссылке, заполнил анкету, указав в ней свои персональные и контактные данные. В этот же день ему позвонил «брокерский агент», который предложил пройти бесплатное обучение. Через несколько дней собеседник сообщил, что пора зарабатывать реальные деньги и предложил внести первый взнос.

«Мужчина оформил онлайн кредит на сумму 30 000 рублей и перевел средства на указанный счет. Позже финансовый консультант сообщил, что для получения высокой прибыли необходимо вкладывать суммы побольше, чем выше будет ставка, тем больше денег он сможет заработать. Тогда потерпевший оформил еще один кредит, но только уже на сумму 800 000 рублей, и перевел все деньги мошенникам в надежде на высокую прибыль. Однако, когда мужчина захотел получить заработанные деньги, ему сообщили, что его счет заморожен и необходимо внести еще средства», - рассказали в УМВД России по городу Челябинску.

Только тогда челябинец понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Будьте внимательны при общении и совершении различных сделок в сети Интернет. Если вы сомневаетесь, лучше сделку отменить или обратиться за консультацией к специалисту. Никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев и не переводите денежные средства на сторонние счета.