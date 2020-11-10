Челябинец поверил аферисту и оформил на себя кредит на четверть миллиона рублей

Очередной житель Челябинска стал жертвой мошенника. Представившись сотрудником банка, тот уговорил горожанина взять кредит на сумму в 250 тысяч рублей, а затем перевести деньги на их счет.

В полицию Ленинского района Челябинска обратился 46-летний мужчина, который рассказал стражам порядка, что стал жертвой афериста. Он сообщил о звонке неизвестного, сообщившего, что на имя челябинца кто-то оформил кредит и пытается его обналичить. Для предотвращения хищения данных денежных средств лжесотрудник банка рекомендовал мужчине незамедлительно пройти в банковское отделение, оформить кредит лично, после чего обналичить его и перевести снятые денежные средства на безопасные счета.

«Поддавшись на уловки мошенника, потерпевший точно следовал всем его указаниям. При появлении у него малейших сомнений мошенник приводил все новые доводы и торопил с принятием решения. Таким образом, в результате совершения мошеннических действий потерпевший перевел злоумышленнику денежных средств, полученные за счет кредитования в сумме более 250 000 рублей», - сообщила руководитель УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские ищут мошенника.

«Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также следует помнить, что сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на безопасные счета», - говорит начальник отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску Александр Картуесов.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев.