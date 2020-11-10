ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинец поверил аферисту и оформил на себя кредит на четверть миллиона рублей

Происшествия
Сегодня, 14:13
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Очередной житель Челябинска стал жертвой мошенника. Представившись сотрудником банка, тот уговорил горожанина взять кредит на сумму в 250 тысяч рублей, а затем перевести деньги на их счет. 

В полицию Ленинского района Челябинска обратился 46-летний мужчина, который рассказал стражам порядка, что стал жертвой афериста. Он сообщил о звонке неизвестного, сообщившего, что на имя челябинца кто-то оформил кредит и пытается его обналичить. Для предотвращения хищения данных денежных средств лжесотрудник банка рекомендовал мужчине незамедлительно пройти в банковское отделение, оформить кредит лично, после чего обналичить его и перевести снятые денежные средства на безопасные счета.

«Поддавшись на уловки мошенника, потерпевший точно следовал всем его указаниям. При появлении у него малейших сомнений мошенник приводил все новые доводы и торопил с принятием решения. Таким образом, в результате совершения мошеннических действий потерпевший перевел злоумышленнику денежных средств, полученные за счет кредитования в сумме более 250 000 рублей», - сообщила руководитель УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские ищут мошенника.

«Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также следует помнить, что сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на безопасные счета», -  говорит начальник отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску Александр Картуесов.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 17:01
В Катав-Ивановске будут судить южноуральцев за попытку кражи нефтепродуктов и другие разбойные нападения
Вчера, 15:57
Челябинска обменяла свою пенсию на билеты «Банка приколов»
Вчера, 15:28
В Челябинске будут судить южноуральцев, у которых полицейские изъяли наркотики на восемь миллионов рублей
Вчера, 13:38
В Челябинске ветеринар подозревается в получении взяток
Вчера, 13:07
В Челябинске водитель иномарки погиб после столкновения с Пазиком
Вчера, 11:35
В Красноармейском районе арестован педофил
Вчера, 10:23
Сотрудники МЧС спасли ребенка, унесенного ветром
08.11.20 19:35
Генпрокуратура озвучила причины взрыва газа в доме в Челябинске
06.11.20 17:12
В отношении сотрудника колонии Магнитогорска возбуждено уголовное дело
06.11.20 17:07
Задержан житель Карабаша, который облил бензином и поджег свою сожительницу
Общество
Сегодня, 10:21
Теперь любой южноуралец сможет в аптеке измерить уровень кислорода в крови, закупая лекарства от ковида
Среда обитания
Сегодня, 11:17
Это Челябинск: пляжи рядом с трубами и парковки в водоохранной зоне
Новости
Сегодня, 14:51
Общество
Южноуральские полицейские получили ключи от новых автомобилей
Сегодня, 14:48
Общество
Фрукты и овощи «не признают границы» на постсоветском пространстве
Сегодня, 14:15
Общество
Из-за бездействия челябинских чиновников школьники вынуждены ходить на учебу через железнодорожные пути
Сегодня, 14:12
Общество
Общественники подвергли жесткой критике территорию школы Миасса и пожаловались в Роспотребнадзор
Сегодня, 13:48
Общество
«Открытое сердце» подготовит пять команд педагогов Челябинска к инклюзивному образованию
Материалы рубрики
Сегодня, 13:45
Происшествия
В Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами
Сегодня, 13:43
Происшествия
За невыплату зарплаты дисквалифицирован директор каслинского хлебозавода
Сегодня, 13:07
Происшествия
В Челябинске девочка придумала нападение с ножом, боясь гнева родителей из-за сломанного самоката
Сегодня, 12:48
Происшествия
В Златоусте ограбили епархию
Сегодня, 10:50
Происшествия
Девочки из Красноармейского района, пострадавшие от сексуального насилия в приемной семье, находятся в больнице
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика