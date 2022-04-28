Челябинец распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая

Сегодня, 28 апреля, житель Челябинска распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая №5. Ему понадобилась помощь медиков.

ЧП произошло в 10:51 на остановке «Орджоникидзе» в направлении центра.

«Пассажир брызнул из баллончика в лицо водителю, и убежал.

Вызвали скорую и полицию», - говорится в сообщении в группе «Челябинский транспорт».

В миндортрансе региона рассказали причину конфликта между водителем и пассажиром.

«Молодой человек начал пинать вагон, водитель трамвая вышел и сделал ему замечание. На что мужчина брызнул водителю в лицо баллончиком. Врачи скорой помощи осмотрели водителя, предположительный диагноз - ожог сетчатки. В настоящее время движение трамваев восстановлено», - сообщили в министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Полиция начала проверку по факту случившегося.

«Сообщение о данном инциденте зарегистрировано в отделе полиции «Советский». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Идет поиск злоумышленника», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Известно, что пострадавший водитель госпитализирован.