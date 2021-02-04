Челябинец, размахивавший пистолетом в магазине, попал на видео

В Челябинске мужчина в маске и с пистолетом в руках пытался ограбить магазин. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения.



Кадры с камеры опубликовали в группе в соцсети «Вконтакте». Автор видео также написал, что происшествие случилось 3 февраля в 7.35 в магазине «Феникс» на улице Жукова, 46.

На кадрах видно, как неизвестный подошел к кассе и наставил предмет, похожий на пистолет, на продавца. После этого он положил на стол пакет. Когда он обнаружил сзади себя посетителей, то забрал пакет и ушел из магазина.



«Мужчина лет 25-35 зашел в магазин в маске и с пистолетом с целью ограбления. Действие продавца и зашедшего покупателя не дали ему такой возможности. Горе-грабитель ушел ни с чем», - написал автор видео.



В пресс-службе полиции Челябинска сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Видео: vk.com, «Подслушано ЧМЗ»