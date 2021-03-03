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Челябинец, сжегший мать, два года получал ее пенсию

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Челябинец, сжегший мать, два года получал ее пенсию

В Челябинске в суд ушло уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины, который в течение двух лет получал социальные выплаты своей умершей матери. Когда пожилая женщина скончалась, он вывез ее тело в городской бор и сжег, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Следствие установило, что челябинец жил со своей 86-летней матерью. Пенсию женщина получала на банковскую карту.

В августе прошлого года мужчина пошел с заявлением в полицию. Он рассказал правоохранителям, что его мать ушла из дома и не вернулась. Соседи и родственники сообщали, что в последний раз видели женщину летом 2018 года.

Как потом сознался обвиняемый, его мать умерла в августе 2018 года из-за заболеваний.

“Испугавшись, что более не будет иметь средств к существованию, так как нигде не работал, решил о смерти матери не сообщать. Ночью, на велосипеде, вывез тело в городской бор, где сжег, останки несгоревших костей закопал на могиле отца”, - рассказала Мамаева.

Так, мужчина получал социальные выплаты в течение двух лет. Всего на карту было перечислено 480 тысяч рублей.

“Спустя два года после смерти матери решил сообщить, поскольку сам достиг пенсионного возраста и стал получать пенсию”, - пояснила Мамаева.

В отношении мужчины расследовалось уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч.3 ст. 159.2 УК РФ). Свою вину челябинец признал в полном объеме. Уголовное дело направили в Калининский райсуд.