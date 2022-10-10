Челябинец выбросил из окна подругу жены

В Челябинске росгвардейцы задержали мужчину, который выбросил из окна подругу жены. Женщина скончалась на месте.

Трагедия разыгралась в квартире одного из домов по улице Салавата Юлаева. Женщина, которая вызвала полицию, рассказала, что она была в гостях вместе с мужем и подругой у их общей знакомой. Она распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ее супругом и подругой произошел конфликт. Мужчина выбросил подругу из окна второго этажа. А хозяйку квартиры он избил и пытался откусить ухо.

«Подозреваемый был задержан в квартире, в которой было совершено преступление. При проверке по базам данных выяснилось, что им является ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Хозяйка квартиры была госпитализирована в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело.