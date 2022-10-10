10.10.2022
Челябинская филармония подарила мобилизованным южноуральцам прекрасную музыку
10.10.2022
Через неделю движение в центре Челябинска будет организовано по-новому
10.10.2022
Детская филармония Челябинской области подписала соглашение о сотрудничестве с Ларисой Долиной
10.10.2022
Вынесен приговор убийцам замдиректора национального парка «Зюраткуль»
10.10.2022
Челябинец выбросил из окна подругу жены
10.10.2022
Более 11,5 тысячи школьников приняли участие в акции по безопасности детей на ЮУЖД
Челябинец выбросил из окна подругу жены
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022