В девятый раз «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» выходит на сцены Челябинска

Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть чужую машину

В Челябинске задержан хозяин автосервиса, который присмотрел в одном из дворов брошенную машину, вызвал эвакуатор и перевез авто к себе в бокс, а затем сдал на металлолом.

В дежурную часть полиции Металлургического района Челябинска поступило сообщение от местного жителя о краже его машины. Старенькая «четверка» около полугода не использовалась и стояла без аккумулятора со спущенными колесами во дворе его дома.

«Оперуполномоченными уголовного розыска украденная машина была обнаружена в одном из пунктов приема металлолома, по подозрению в совершении противоправного деяния задержан официально не работающий, ранее судимый мужчина. Подозреваемый, решив, что автомобиль бесхозный, отбуксировал его в принадлежащий ему бокс по ремонту автотранспорта, после чего, воспользовавшись услугами эвакуатора, сдал на металлолом», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Разобрать машину на части сотрудники металлоприемки не успели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».