Челябинец жестоко избил девушку в лифте многоэтажки в Калининском районе. Полиция начала проверку.

Как сообщает «АиФ-Челябинск», в их распоряжение попало видео нападения. На записи видно, что в лифт, где ехала девушка, заходит мужчина. Та задает вопрос, в ответ мужчина начинает избивать ее кулаками и ногами и осыпает оскорблениями. Девушка падает на под и кричит, а также просит остановиться, уверяя, что никому не звонила. Закончив избивать женщину, мужчина уходит.

В УМВД по Челябинску сообщили, что заявлений по поводу инцидента в полицию не поступало. Личность мужчины устанавливается.